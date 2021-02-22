«أبوظبي لبناء السفن» تطلق أول قاربين للدوريات السريعة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال بناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، اليوم عن قاربين من قوارب الدوريات السريعة بطول 16 و12 متراً، تم تصميمهما وبناؤهما بشكل كامل في الإمارات من قبل الشركة، حيث تم إطلاقهما في اليوم الأول من معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021».

يتمتع القارب الذي يبلغ طوله 16 متراً بتصميم نموذجي لاستيعاب مقصورة قصيرة مع مساحة لأنظمة صواريخ أرض-أرض، أو مقصورة أطول لنقل القوات. كما أن القارب مصفح في كلتا الحالتين حسب ما متطلبات العملاء، حيث تتراوح البنادق من بنادق يدوية عيار 12.7 ملم إلى مدفع بعيار 30 ملم مثبت على نظام يمكن التحكم به عن بُعد. ويمكن لقارب الـ12 متراً أن يُبنى بطول يتراوح بين 11 إلى 13 متراً بحسب متطلبات العملاء. ويستطيع القارب حمل ما يصل إلى طنين، الأمر الذي يمكّنه من حمل أنظمة أسلحة قابلة للتحكم عن بُعد أو أنظمة صاروخية عند الحاجة، كما يمكن معايرته للعمل كقارب مسيّر. وتملك شركة أبوظبي لبناء السفن الحقوق الفكرية الكاملة لكلا القاربين السريعين، كما أن التصميم النموذجي يسمح بتسليم القوارب بسرعة خلال أسابيع عوضاً عن أشهر.