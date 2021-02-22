إطارات مبتكرة ومتينة من «ميشلان»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شركة ميشلان في معرض ومؤتمر آيدكس 2021 بعرض إطارات MICHELIN X® FORCE™، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من حلول التنقل في مجال الدفاع. وتكشف الشركة الرائدة في مجال تزويد حلول التنقل المتقدمة للجيوش في مختلف أنحاء العالم، عن مجموعة الإطارات المبتكرة والمتينة هذه خلال المعرض. وقال ناصر شعشاع، المدير الإقليمي لشركة ميشلان الشرق الأوسط: «في ظروف القيادة على الطرق الوعرة التي تتعرض لها المركبات العسكرية التكتيكية وخدمات الغابات والمرافق ومكافحة الحرائق، يعد التنقل المضمون أمراً ضرورياً لأن تجميد أي نشاط أمرٌ يكلف الكثير. وتتمتع (ميشلان) بتاريخ طويل ومشرف من توفير الإطارات التي تتميز بالتصميم الفريد والاعتمادية والجودة للقوات المسلحة منذ بداية القرن الماضي. ومع أكثر من 100 عام من الخبرة في دعم تطور منظومة الجيوش الحديثة والمتنقلة بالكامل، نحن واثقون من تزويد شركائنا في قطاع الدفاع على مستوى المنطقة بمنتجات وحلول تستند إلى التزامنا الأساسي بالسلامة والتنقل والابتكار».