«تنظيم الاتصالات» تعرض أحدث محطاتها وأنظمتها

أبوظبي (وام)

تشارك الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في فعاليات الدورة الـ15 من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، التي تستمر حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وخلال مشاركتها تستعرض «الهيئة» أحدث محطاتها وأنظمتها المتحركة في مراقبة ورصد الطيف الترددي، بهدف المحافظة على هذه الثروة وحمايتها من إساءة الاستغلال، كما تقوم هذه المحطات بمتابعة ورصد التداخلات الضارة على الترددات الخدمات الحيوية، وتحديد مصدر التداخل بكفاءة عالية.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية: «يمثل معرضا آيدكس ونافدكس منصة عالمية كبيرة تجمع أهم الشركات العاملة في القطاع العسكري، وتستعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وتأتي أهمية مشاركتنا في هذه الدورة الاستثنائية من كونها تجسد حالة التعافي التي تمر بها الدولة، وعودتها لأن تكون مركزاً لأهم الفعاليات العالمية».