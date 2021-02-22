«ليوناردو» تستعرض مجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شركة ليوناردو في معرض آيدكس 2021 عبر الجناحين 06-A03 و05-C32).

أوضح باسكوالي دي بارتولوميو، المدير التجاري للشركة أن ليوناردو تعتبر عودتها إلى معرض آيدكس في نسخته الحالية باعتباره فرصة للنظر بتفاؤل إلى العام الجديد، مشيراً إلى أن الشركة حرصت طوال عام 2020 على الوقوف إلى جانب عملائها، بحكم حضورها الواسع في مختلف أنحاء العالم؛ مثل: مكتبها في العاصمة أبوظبي، وأنها اليوم تؤكد التزامها بدعم مؤسسات الإمارات وعمليات قواتها المسلحة، واستكشاف آفاق التعاون معها. وفي هذا الإطار، تعتزم «ليوناردو» استعراض تقنياتها خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك عبر التعاون مع الكيانات الإماراتية والإيطالية المعنية، ما يضمن نجاح هذا الحدث.

واستحدثت «ليوناردو» منصة رقمية خاصة بمعرضي آيدكس ونافدكس تتيح محتوى ومعلوماتٍ إضافية للجمهور عبر «الإنترنت» من غير القادرين على السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، أو الراغبين في الاستزادة من المعلومات حول ما تقدمه «ليوناردو» في الشرق الأوسط، بما في ذلك أحدث أنواع الذخيرة الموجهة للاستخدامات البرية والبحرية.

وتعد خبرات الشركة في الأنظمة البحرية القتالية المثبتة، ومعرفتها العميقة باحتياجات البحرية الإماراتية الركائز الأساسية التي استندت إليها في التقديم على برنامج «توازن»، الذي تتطلع للمساهمة في تفعيله بالتعاون مع الشركات الصناعية الإماراتية، والذي يهدف لتصميم وتصنيع نظام إدارة القتال الوطني المستقبلي. كذلك، قامت «ليوناردو» بالفعل بتزويد البحرية الإماراتية بأكثر من 20 نظامٍاً لإدارة القتال، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من قذائف OTO 76/‏‏‏62 ملم،40L70 ملم، وقذائف مارلين 30 ملم، والمدفع البحري Hitrole 12.7 المخصصة للسفن الحربية، بما في ذلك غناضة، وبينونة، وفلج 2، وكافة مركبات كورفيت من أبوظبي.