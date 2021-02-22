«البحري» تقدّم أحدث التقنيات

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك «البحري»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، في النسخة الرابعة من معرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» لعام 2021.

وتستعرض أحدث قدراتها البحرية وحلولها المبتكرة خلال المعرض الذي استقطب أكثر من 100 عارض دولي من 27 دولة، بمن فيهم عددٌ من الشركات الرائدة في مجال الأمن البحري والخدمات اللوجستية.

وقال المهندس عبد الله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري «تعزز قدرات شركة البحري المتنامية في قطاع الخدمات اللوجستية مكانتنا كواحدةٍ من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الشحن والخدمات اللوجستية من الباب إلى الباب الرائدة في الصناعة. ومن خلال المشاركة في معرض الدفاع البحري (نافدكس 2021)، اتخذت البحري للخدمات اللوجستية خطوة مهمة لتنويع قدراتها البحرية، واستكشاف أسواق وفرص جديدة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وتدفع المشاركة في الحدث الدولي مساعينا الرامية إلى دعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي رائد، وتعزيز الأمن البحري».

كما تستعرض البحري للخدمات اللوجستية أيضاً خلال المعرض الدولي حلولاً أخرى شملت تسليم البضائع إلى الوجهات البعيدة، واستئجار السفن والطائرات لنقل البضائع العسكرية، ورحلات المناولة الأرضية المستأجرة، وغيرها.