«السعودية للصناعات العسكرية» شريكاً استراتيجياً لمعرض الدفاع العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس، عن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كشريك استراتيجي في هذا الحدث العالمي الكبير، الذي ينعقد في العاصمة الرياض، خلال الفترة بين 6 و9 مارس 2022م.

وبحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد، والرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود، وذلك في الجناح السعودي بمعرض آيدكس 2021.

وأكد المهندس وليد أبو خالد أن الالتزام بدعم الصناعات العسكرية في المملكة، وتعزيز اكتفائها الذاتي، ودعم تحقيق هدف رؤية المملكة 2030، عبر المساهمة ضمن المنظومة التي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو صعيد توطين ما يربو عن 50% من إنفاقها العسكري، والتي تقع في صلب استراتيجية الشركة السعودية للصناعات العسكرية ، ونحن نسعى دوماً لاغتنام الفرص لتحقيق هذه الأهداف، كما تلعب الشركة دوراً حيوياً في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، مضيفاً أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع معرض الدفاع العالمي ستتيح العديد من الفرص الاستثنائية، للتعاون مع كافة الجهات المعنية بصناعة الدفاع العسكري والأمني عالمياً، منوهاً في الوقت ذاته بمواصلة الشركة سعيها الكبير نحو تطوير القدرات المحلية والارتقاء بالإمكانات في مختلف مجالات الدفاع العسكري والأمني، إذ يُعَد معرض الدفاع العالمي المنصة المثالية للربط بين صناعة الدفاع السعودية وأصحاب الريادة في القطاع من أنحاء العالم كافة، واستكشاف فرص نقل التقنية والمعرفة، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

من ناحيته، رحب شون أورمرود الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي بالشراكة التي ستجمع معرض الدفاع العالمي بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي تُعَد إحدى أبرز الشركات العاملة في القطاع على صعيد المنطقة، وأحد أكبر الداعمين لاستراتيجية المعرض نحو تحقيق التوافق العملياتي في صناعة الدفاع خلال فعاليات المعرض.