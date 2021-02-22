أول اتفاقية بين شركتين سعودية وإماراتية للصناعات العسكرية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «نمر» الإماراتية التابعة لمجموعة «إيدج»، والرائدة في صناعة العربات العسكرية المُدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن، والتي أثبتت كفاءتها في المهام القتالية، وذلك لتزويد المملكة العربية السعودية بحاجتها من العربات المدرعة.

وقَّع الاتفاقية معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس مجلس إدارة «نمر»، والمهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، بحضور المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتركي بن عبد الله الدخيل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات، وفيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إيدج، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الطرفين، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل شركة SAMI بشكلٍ حصريٍ مع شركة «نمر» لمصنعة الأصلية لعربة «جيس» المدرعة المضادة للكمائن والألغام MRAP ذات الدفع الرباعي، لإنتاج هذه العربات المدرعة محلياً في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أنه سيتم إنتاج وحدات مبنية بالكامل مبدئياً في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل شركة «نمر»، إلا أن الاتفاقية تنص على نقل الإنتاج والتقنية إلى المملكة العربية السعودية وتطوير سلاسل الإمداد فيها من أجل تمكين الشركتين من التصنيع المشترك لجميع عربات «جيس» التي سيتم توفيرها للمملكة مستقبلاً.

وقال المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، قائلاً:«مع التركيز العالي على نقل التقنية وخلق فرص عمل جديدة للمواهب السعودية بفضل هذه الشراكات، فإننا نعمل في سبيل تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين أكثر من 50 بالمئة من الإنفاق على المعدات العسكرية بحلول العام 2030م. وتمثل الاتفاقية الجديدة مع شركة «نمر» نقلة نوعية في جهودنا الرامية إلى بناء قطاع صناعات عسكرية مزدهر في المملكة العربية السعودية. ويسرنا أن هذه الشراكة الأولى من نوعها بين الشركتين تمثل بداية حقبة جديدة من التعاون المشترك في المجال العسكري بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

بدوره، قال فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «إيدج»: «تعزيز العلاقات الاستراتيجية ركيزة مهمة في استراتيجية إيدج، ونحن نطمح إلى التوسع في هذا الالتزام مع زملائنا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية. تمثل هذه الاتفاقية التعاون العسكري الأول بين السعودية والإمارات وخطوة كبرى في تدعيم العلاقات المتينة بالفعل بين البلدين».

وتُعَد هذه الاتفاقية الأولى بين شركات سعودية ونظيراتها الإماراتية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة. وبفضل هذا التعاون الجديد، ستتمكن شركة SAMI من تزويد القوات العسكرية السعودية بعربة مدرعة من طراز رفيع المستوى تم اختبارها داخل المملكة وتقييمها بعناية من قِبل المختصين العسكريين في المملكة. كما ستسهم هذه الشراكة الجديدة في توفير فرص وظيفية جديدة، إلى جانب نقل العديد من التقنيات الجديدة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع.

والجدير بالذكر أن عربة «جيس» ذات الدفع الرباعي توفر خلاصة أربعين عاماً من الخبرة في مجال صناعة العربات المدرعة، وهي من الجيل القادم من العربات المدرعة المضادة للكمائن والألغام MRAP، إذ توفر العربة التوازن الأساسي بين القوة النارية والقدرة على البقاء، مع سهولة الحركة عند تنفيذ العمليات الحديثة والتقليدية وغير التقليدية.