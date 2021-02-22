سفير خادم الحرمين يزور «السعودية للصناعات»

أبوظبي (الاتحاد)

نيابةً عن معالي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، زار تركي بن عبد الله الدخيل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جناحي كلٍّ من الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ، وشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC اللذين ينضويان تحت مظلة الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» للعام 2021 ،

كان في استقبال السفير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين في الشركتين.