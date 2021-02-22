«واكب» تعرض 3 منتجات في «آيدكس» و«نافدكس»

أبوظبي (الاتحاد )

تعرض شركة «واكب» السعودية خلال مشاركتها 3 منتجات وأنظمة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية، ومنصات الاستجابة الذكية وأنظمة التحليلات التنبؤية والتحليل الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي، لتلبية احتياجات العملاء من خلال فريق عمل متخصص وذي خبرة واسعة.

وقال ماجد عبدالله القرني، الرئيس التنفيذي لشركة «واكب».. «تمثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي أحد أهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تمثل إحدى أهم القيم المضافة اقتصادياً وعنصراً أساسياً للتفوق.. وتقدم واكب في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» منتجات تعكس بعضاً من قدرات الشركة وتخصصها في تطوير أحدث التقنيات للقطاعات كافة، وتمثل تميزها بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية».

وتضم المنتجات المعروضة في «آيدكس» نظام «AWARE» للوعي الكامل بالظروف المحيطة وإدارتها، حيث يقدم النظام حلاً فعالاً للمراقبة والتحكم من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لتقنية الرؤية بالكمبيوتر المراقبة المستمرة والتلبية واكتشاف الحالات بشكل مبكر والاستجابة مباشرة، ويرصد النظام حالات متعددة في كافة الأوقات، ومن أي نوع من الكاميرات النهارية والليلية ومن التصوير الجوي، وفي الظروف الجوية كافة.

