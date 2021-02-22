الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تشارك في «آيدكس»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة «وهج» في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021».

وتشارك «وهج» لتمثيل المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة «رعاها الله» بهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة والسعي إلى المساهمة مع منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والتي تقودها الهيئة نحو توطين الصناعة في القطاع بما يزيد على 50% بحلول العام 2030، واستعراض أبرز ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً.

وقال سلطان الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة «وهج»: «تلعب شركة «وهج» دوراً حيوياً في دعم جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين أحدث التقنيات والمعرفة في قطاع الدفاع، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع الشركات العالمية.