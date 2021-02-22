«الإلكترونيات المتقدمة» تستعرض الحلول المبتكرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، عن مشاركتها ضمن الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» تحت شعار «استثمر في السعودية»، وهو أحد المعارض الدفاعية الدولية ثلاثية الخدمة (براً وبحراً وجواً).

وعرضت شركة الإلكترونيات المُتقدّمة أحدث تقنياتها ومنتجاتها العسكرية في المعرض كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال الدفاع والفضاء، والمتخصصة في تقديم خدمات وأنظمة وحلول ذات مستوى عالمي في مجالات التقنية، والحرب الإلكترونية، ومنظومة القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع، والأمن السيبراني. ويأتي ذلك تأكيداً على دورها المهم والتزامها في المساهمة بتوطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري والأمني للمملكة وفق مستهدفات أحد برامج رؤية المملكة 2030.

كما استعرضت خدمات وحلولاً وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الإلكترونية، وأنظمة (القيادة، والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع) والأمن السيبراني، بما في ذلك الراديو عبر نظام ربط الشبكات.