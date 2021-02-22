الابتكار الحياة الذكية

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت أمس، فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» على مستوى إمارات الدولة، ضمن نهج واحد هدفه تسخير الابتكار والذكاء الاصطناعي في خدمة حياة الناس، وبالتالي جعلها متطورة وذكية في الوقت نفسه، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع، وتستعرض الإنجازات والمشاريع المبتكرة في القطاعات كافة، لترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات.