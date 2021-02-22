«المفتاح والعداد الذكي» أبرز ابتكارات رأس الخيمة للمواصلات

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

عرضت هيئة رأس الخيمة للمواصلات أحدث الابتكارات والمشاريع، ضمن مشاركتها فعاليات «الإمارات تبتكر»، مشروع «المفتاح والعداد الذكي»، وذلك في في مقر «الهيئة» بحضور عددٍ من مديري الإدارات والأقسام.

وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لـ«الاتحاد»: تمثلت مشاركة «الهيئة» بداية بمبادرة «العداد الذكي» أحد التقنيات الحديثة التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تدعم التحول والتمكين الذكي والعمليات التشغيلية وإدارة الأساطيل، حيث تساهم في توفير قاعده بيانات ضخمة يمكن الاستفادة منها في تطوير الخدمة من خلال تحديد الوجهات الأكثر طلباً وتكلفة الرحلات.

وأضاف: كما تساهم التقنية في دعم طرق الدفع الذكية والإلكترونية المختلفة، ومبادرة «مركز التحكم والرقابة الذكي» التي تسهم في توجيه المركبات ووسائل النقل والرقابة عليها، وتتبع حركتها وتوجيهها إلى الأماكن الأكثر طلباً، وتبسيط عمليات التواصل مع السائقين ومراقبة أدائهم على مدار الساعة.

وأشار إلى أن مركز التحكم يوفر منصة رقابة أمنية، من خلال الكاميرات الذكية وتتبع موقع المركبة وزمن وصولها، كما أطلقت «الهيئة» نظام «شاهين»، وهو نظام مراقبة سلوكيات السائقين خلال قيادة المركبات لضمان التزامهم بقواعد وأصول وأخلاقيات المهنة.

وذكر أن هذا النظام يساعد على تحفيزهم في عملية مراعاة السلوكيات المثلى في التعامل مع مستخدمي وسائل النقل، حيث إن الكاميرات تمكن المعنيين من متابعة سلوكيات السائقين خلال الرحلة، ورصد أي تجاوزات قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة، مما يساهم في الحد من شكاوى وملاحظات المتعاملين.

ولفت إلى أن «الهيئة» أطلقت مشروع «المفتاح الذكي»، وهو عبارة عن تقنية حديثة تعمل من خلال تطبيق ذكي عبر الهواتف المتحركة تضمن عدم تشغيل مركبات الأجرة أو الحافلات إلا من خلال السائق، وفقاً لجدول الورديات، حيث يتضمن التطبيق تتبع عمليات الدخول واستخدام المركبات، بما يحافظ على الأصول والممتلكات الخاصة في «الهيئة».

وذكر أن «الهيئة» ستنظم خلال أسبوع الابتكار «مؤتمر الابتكار الرقمي» الذي يلقيه خبراء في مجال المواصلات، بإشراك مجموعة من الموظفين والموردين والشركاء.

وأشاد بمبادرات «الهيئة» الابتكارية التي تسهم في التطوير والارتقاء بمنظومة النقل في الإمارة، وتعكس توجه الحكومة الرشيدة نحو مستقبل مليء بالإبداع والابتكار، مؤكداً أن «الهيئة» تولي اهتماماً كبيراً للمشاركة في أسبوع الابتكار لتعزيز التنافسية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، من خلال تطوير المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تخدم الابتكار، وتعزز مفاهيمه، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين.

من جهتها، أطلقت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة ورشة «لقاح الابتكار»، التي تهدف إلى تطبيق الحلول الابداعية والمبتكرة.