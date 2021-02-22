«الصحة» تطلق برامج ابتكارية

دبي(الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حزمة من البرامج والمبادرات في إطار مشاركتها باحتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وتزامناً مع فعالية «الإمارات تبتكر 2021»، بهدف تحفيز التفكير الابتكاري نحو استشراف المستقبل في الرعاية الصحية، ورفع تنافسية الدولة على مستوى العالم في مجال الابتكار الحكومي. وشكلت استراتيجية الابتكار 2019-2021، التي أطلقتها الوزارة تحت شعار «ريادة في الابتكار - نظام صحي بمواصفات عالمية»، وذلك ضمن أجندتها لمستقبل الرعاية الصحية، مرتكزاً أساسياً لأهم مشاريعها الرامية إلى إعادة ابتكار مجمل الخدمات الصحية وتطوير مراكز بحثية، وخلق شراكات محلية وعالمية، لتحسين الجاهزية لمواجهة الأمراض المستقبلية، في حين أسهمت جائزة الابتكار للصحة التي أطلقتها الوزارة في عام 2020، في خلق منصة تنافسية إبداعية لأبناء الإمارات في مجال الصحة، وإشراك ودمج المجتمع بفئاته كافة في بيئة الابتكار. كما أطلقت الوزارة برنامج «قادة المستقبل»، والذي يضم مشتركين، هم من فئة الشباب من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقطاعين العام والخاص، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، بهدف تأهيل قيادة شابة قادرة على نقل الوزارة نحو المستقبل. وأشار الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رئيس لجنة الابتكار بالوزارة، إلى أن دولة الإمارات تدخل الخمسينية الثانية بعزيمة وثقة وخارطة عمل مستقبلية منبثقة من الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، في تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل. وتتضمن الأنشطة التي تعقدها الوزارة هذا العام في شهر الابتكار فعالية «العمل والصحة»، والتي تتمحور حول دور العقول الشابة في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية، كما تعقد الوزارة سلسلة نقاشات عبر الويب بعنوان «الصحة والتأثير»، تستهدف من خلالها البحث في أوضاع الابتكار الحالية والمستقبلية».

كما تنظم الوزارة فعالية الهاكاثون الرقمي للابتكار بدعوة جميع المطورين والمصممين والمسوقين والممرضين والأطباء والطلاب والمتخصصين في الرعاية الصحية، ومن هم فوق سن الـ18عاماً للمشاركة في هاكاثون مستقبل الصحة في 2071 الأول.