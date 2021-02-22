«أبوظبي الحكومية» تنظّم حلقة نقاشية عن الابتكار

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظّمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، أمس الأول، حلقة نقاشية بعنوان «مقاربة منهجية للابتكار في المؤسسات» بالتعاون مع BTS، وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات أسبوع الابتكار في الإمارات العربية المتحدة، وحضر الحلقة النقاشية ما يزيد على 160 مشاركاً.

وأكدت الدكتورة مي الطائي، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة، على أهمية ثقافة الابتكار وهذا ما توليه الأكاديمية أهمية كبيرة في برامجها التدريبية والتعلمية، بهدف تحسين مهارات الموظفين الحكوميين وتعزيز روح الابتكار لديهم. وأكدت أن الابتكار ضروري لبناء المستقبل وتمكين الموظفين، مشيرة إلى أن ذلك ما تسعى إليه أكاديمية أبوظبي الحكومية.

وشارك في الحلقة النقاشية، كل من أليكس كوك المدير العام لـBTS وكريس ليغّ مدير أول، وذلك بهدف تعريف المشاركين بالمهارات والأدوات المطلوبة للابتكار وكيفية تطبيق مفهوم الابتكار في بيئة العمل بشكل فعال. وتضمنت فعاليات الحلقة النقاشية توزيع المشاركين على مجموعات نقاشية مصغرة، حيث طرحت مشاكل عملية عليهم وتحفيزهم لإيجاد حلول مبتكرة ومناقشتها مع الحضور من المجموعات الأخرى.

واختتمت الحلقة النقاشية بإطلاق أكاديمية أبوظبي الحكومية «مركز الابتكار»، وهو عبارة عن منصة تقوم من خلالها الأكاديمية بجمع الأفكار المبتكرة لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي والعمل على تطويرها ومساعدة المشاركين في تطبيق أفكارهم بشكل فعال.