سهيل الخييلي: مختبر حي لتبادل الأفكار

أبوظبي (وام)

قال العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة: إن «أسبوع الإمارات للابتكار» مختبر حي لتبادل الأفكار الإبداعية، وأفضل الممارسات الابتكارية، واستشراف الحلول الخلاقة.

ولفت الخييلي إلى أن الأسبوع وما سيتضمنه من فعاليات ومبادرات من مختلف القطاعات والجهات المحلية والاتحادية والشركات الخاصة على مستوى الدولة، بمشاركة مختلف فئات المجتمع، يسهم في طرح ابتكارات وأفكار وحلول متميزة وذات فاعلية، تدعم توجهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في مواكبة كل جديد، ويرسخ مكانتها كمصدر للأفكار والابتكارات المتميزة والاستباقية.

وأوضح بأن الهيئة ستشارك بحزمة من الفعاليات المبتكرة، التي ستقوم بتقديمها وتنظيمها سواء واقعياً أو عن بُعد عبر برامج الاتصال المرئي، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وحث منتسبو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة على المشاركة الفاعلة والمتميزة والإيجابية، وتبادل الخبرات مع المشاركين، والاطلاع على أفضل الممارسات والابتكارات، التي من شأنها تعزيز الوعي بأهمية الابتكار، وتنمية التفكير الإبداعي، مما يسهم في إيجاد حلول خلاقة للتحديات، وإطلاق مبادرات مبتكرة لتحسين بيئة العمل.