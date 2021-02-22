مشاركة واسعة في «الإمارات تبتكر» بأم القيوين

أم القيوين (وام)

تشارك الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية في فعاليات «أسبوع الإمارات تبتكر 2021» التي تنفذ هذا العام بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة.

وتشمل أجندة «الإمارات تبتكر» في أم القيوين فعاليات تستهدف فئات متعددة من الجمهور للمشاركة فيها، إضافة إلى إطلاق مبادرات وتنظيم ملتقيات ومعارض ينفذ البعض منها على أرض الواقع، والأخرى افتراضياً، مع التأكيد على جميع الجهات المنظمة فعاليات واقعية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة جائحة «كورونا»، التي تشمل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وغيرها. وتشارك الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأم القيوين بعددٍ من الفعاليات تنوعت بين الواقعي والافتراضي، وتهدف لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار. وبدأ مساء أمس الأول ملتقى «روح الابتكار» الافتراضي الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أم القيوين ، ويهدف الملتقى إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار.

وتنظم كل من الجمعية النسائية في أم القيوين ودائرة أم القيوين الذكية ومستشفى خليفة العام وجامعة أم القيوين مجموعة من المحاضرات والورش الخاصة بالابتكار افتراضياً.