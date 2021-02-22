الفجيرة للموارد الطبيعية تدشّن مختبر الابتكار

الفجيرة (الاتحاد)

دشنت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مختبر الابتكار الأول من نوعه بالفجيرة، وذلك ضمن فعاليات الحدث الأبرز في مجال الابتكار والمبتكرين، والذي ينظّم تحت شعار «الإمارات تبتكر» للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، جاء حفل الإطلاق بحضور المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وعدد من قياداتها، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي شملت التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات وتوفير أدوات التعقيم في مختلف زوايا المختبر لضمان الحفاظ على السلامة العامة.