«بلدية رأس الخيمة» تطلق مبادراتها في أسبوع الابتكار

رأس الخيمة (وام)

أكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن الابتكار هو رأسمال المستقبل، ونطمح في دائرة بلدية رأس الخيمة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وذلك بطرح مبادرات استراتيجية في أسبوع الإمارات للابتكار تخدم الابتكار وتعزز مفاهيمه.

وقال: إن فريق الابتكار في دائرة البلدية يتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من خلال اتفاقيات وإطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة.

وأشار إلى تعاون دائرة بلدية رأس الخيمة مع وزارة التربية والتعليم لتقديم ورش تعريفية افتراضية حول ثقافة الابتكار والتفكير الإبداعي في المدارس، حرصاً منها كدائرة حكومية على تنمية العقول الشابة ودعم مستوى التعليم الذي تحصلوا عليه.