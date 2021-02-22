طالبة الطب تطوعت لمواجهة الجائحة في إمارات الدولة

عجمان(الاتحاد)

أبدت إسراء الآغا، طالبة الطب الأردنية، والتي لم يتجاوز عمرها 22 عاماً، شجاعة كبيرة ،خلال فترة تطوعها لمواجهة فيروس كوفيد-19، وقامت على خير وجه -خلال ذروة الجائحة- بالمهام الصعبة التي أوكلت إليها بشكل يومي، والتي يحجم عنها الآخرون، كالاتصال بشخص لإخباره بإصابة أحد أفراد أسرته، وأن عليه أن يستعد لإجراءات العزل التام. وتنضم إسراء إلى عدد كبير من العاملين والمتطوعين في مجال الرعاية الصحية، الذين تم تكريمهم من قبل مكتب فخر الوطن لقاء ما بذلوه من جهود استثنائية لحماية الناس أثناء الجائحة، وخطت إسراء ملحمتها الخاصة جداً، بعد أن رست قصتها التطوعية في مواجهة الفيروس في محطات عديدة من مركز عجمان للطب الوقائي، إلى مستشفى القاسمي في الشارقة للمرافق الطبية المتعددة في مختلف الإمارات، لتؤسس إسراء قصة خاصة تشبهها، بها الكثير من التضحية والعاطفة والألم والأمل. وتقول إسراء: «كان الأمر صعباً على الصعيد العاطفي، وغالباً ما كان عليّ التعامل مع أشخاصٍ منفعلين يتحرقون للحصول على المعلومات. كانت ساعات العمل في المستشفى طويلة، وكان عدد المرضى كبيراً جداً. وكان المكان يفيض بقصص الألم والأمل، خاصةً في بداية فترة انتشار الفيروس، وكنّا نقف على أقدامنا طوال اليوم بلا فترات استراحة، ونتعرض باستمرارٍ للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، وما تبع ذلك من مخاطر. وفي كل مرةٍ أخضع فيها للفحص، كنت أنتظر نتيجة الفحص السلبية لأعود لمواصلة العمل».

حتى هذه اللحظة، لا تزال إسراء مستمرة في عملها ضمن صفوف أبطال خط الدفاع الأول كمتطوعة في برنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي، وتلعب حالياً دوراً فاعلاً كمنسقة ضمن حملة التطعيم الوطنية.