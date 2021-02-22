«صحة أبوظبي» تشارك في الندوة الدولية لتجربة المريض

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، في النسخة الثالثة من الندوة الدولية لتجربة المريض 2021، التي تنظمها شركة بي آي آي ويرلد بالشراكة مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، حيث تنطلق فعاليات الندوة افتراضياً اليوم، وتستمر حتى 24 فبراير الحالي، بهدف مناقشة كيفية الاستفادة من جائحة كوفيد-19 كمحفز لتقديم تجربة أكثر أماناً وفعالية وتركيزاً على المريض. وتجمع الندوة نخبة من الخبراء في مجال الرعاية الصحية الرائدة، جنباً إلى جنب مع المرضى لمشاركة قصصهم ووجهات نظرهم من أجل تحديد فرص تحسين تجربة المرضى ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وضمان تقديم أفضل الممارسات الصحية التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وسيسلط متحدثو دائرة الصحة أبوظبي ضمن مشاركتهم في الندوة على جملة من الموضوعات، بما في ذلك أهمية مواصلة إضفاء الطبيعة البشرية على خدمات الرعاية الصحية في ظل الثروة الرقمية، تأثير جائحة كوفيد-19 على التنظيمات الصحية، وأهمية تعزيز الوعي لدى المريض، ودور التواصل والشفافية في ضمان رضا المرضى.

وضمن مشاركتها في الندوة، ستستعرض الدائرة نتائج استبيان رضا المرضى عن مختلف الخدمات الصحية، من ضمنها الخدمات الطبية لمرضى منصة الرعاية الصحية عن بُعد والتطبيب عن بُعد.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «شهد قطاع الرعاية الصحية تغيراً تحولياً على مدار العقود الماضية، وجلب تفشي جائحة كوفيد-19 معه تحديات غير متوقعة لقطاع الرعاية الصحية، ما أدى إلى تسريع تحول الإجراءات وإحداث نقلات نوعية في تقديم الخدمات الصحية. الآن، وأكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى التركيز على الفهم الكامل للمرضى لخلق تجارب من شأنها أن تعزز ثقتهم وتحافظ عليها باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة والتواصل البشري والشفافية». وأضافت المناعي: «برزت أبوظبي وتميزت بريادتها للجهود الرامية في ضمان تقديم رعاية صحية بجودة استثنائية وتحسين تجربة المريض ووضعه في صميم كل ما تقوم به، حيث يجسد نظام مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية حرص دائرة الصحة أبوظبي في ضمان تقديم أعلى معايير الجودة في جميع المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي».