وصول «ظبي سات» إلى محطة الفضاء الدولية

أبوظبي (وام)

وصل القمر الصناعي المصغر «ظبي سات» الذي طوره طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع شركاء الجامعة من مركز والوبس فلايت في ولاية فيرجينيا الأميركية، إلى محطة الفضاء الدولية.

وكانت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة الياه سات للاتصالات الفضائية «الياه سات» ونورثروب غرومان، قد أعلنت في 20 فبراير الجاري انطلاق «ظبي سات» إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك على متن المركبة الفضائية «سيغنوس إن جي-15».

ومن المتوقع أن ينفصل القمر الصناعي عن «سيغنوس إن جي-15» عقب مغادرته محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد 3 أشهر تقريباً.

ويساهم مشروع «ظبي سات» الذي طوره 27 من طلبة برامج الدراسات العليا في مختبر الياه سات للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، في تدريب الطلبة الجدد، ليصبحوا مهندسين مؤهلين لدعم عملية تطوير قطاع الفضاء في الدولة.