خبير فضاء ياباني يهنئ الإمارات بـ«مسبار الأمل»

طوكيو (وام)

أعرب خبير فضاء ياباني عن سعادته بنجاح مسبار الأمل الإماراتي دخول مدار المريخ وأمله بأن يؤدي إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الفضائي.

وقال الخبير هيرواكي أكياما مستشار سياسة الفضاء لدى الحكومة اليابانية: «نهنئ دولة الإمارات بهذا الإنجاز العالمي شعرنا في اليابان بالسعادة لأن المسبار الإماراتي دخل مدار المريخ».

وأشار أكياما إلى أن هذا النجاح يأتي بعد فشل اليابان منذ سنوات في إرسال مسبار نوزومي للمريخ، والذي لم يتمكن من دخول مداره.

وأضاف: لقد نجح مسبار الأمل الإماراتي بمساعدة صواريخ الفضاء اليابانية في دخول المدار، وهذا ثمرة التعاون بين اليابان والإمارات العربية المتحدة.

وقال: إن نجاح المهمة يمنح أملاً كبيراً ليس فقط للبلدين، ولكن أيضاً لحوالي 100 مليون شاب في الدول العربية. وأشار أكياما أنه حتى الآن، وصل عدد محدود من الدول إلى الفضاء، و«لكنني أعتقد أنه لأمر ذو مغزى كبير أن يصل المسبار الإماراتي إلى مدار المريخ كأول مركبة فضائية من الدول العربية».