بلدية العين: إطلاق «لأنكم مميزون» للطلاب أصحاب الهمم

محمد البلوشي (العين)

أطلقت بلدية مدينة العين مع شركائها الاستراتيجيين من الشركات الخاصة مبادرة «لأنكم مميزون»، وقدمت 100 سلة غذائية للطلبة المتفوقين من أصحاب الهمم، بالتعاون مع مراكز التأهيل التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتنسيق مع فريق إسعاد أصحاب الهمم في البلدية.

وتهدف المبادرة لدعم أسر أصحاب الهمم في ظل تحديات التعليم عن بُعد مع أبنائهم، وكذلك لتشجيع الطلبة المتفوقين على استكمال تحصيلهم العلمي بتفوق.

وقال عبدالله الظاهري، مسؤول مراكز توزيع المواد الغذائية في البلدية: «بدأت الفكرة التنسيق مع فرق العمل ومراكز الرعاية والتأهيل، وفريق إسعاد أصحاب الهمم في البلدية والشركات الموردة للمواد الغذائية، ضمن اجتماعات عن بُعد لتوفير قاعدة بيانات للطلبة المتفوقين من أصحاب الهمم، ومن ثم اختيار المواد الغذائية التي سيتم توفيرها ضمن السلال، وتحديد موعد تسليمها للأسر المستفيدة من المبادرة».

وأضاف الظاهري: تمت مراعاة توفير الاحتياجات الأساسية والهامة من المواد الغذائية من شركات «أغذية» و«أعالي البحار» و«أبوظبي للزيوت النباتية» و«الظاهرة»، حرصاً على توفير أجود المواد الغذائية الموجودة. وخلال المرحلة المقبلة سيتم دراسة زيادة عدد السلال الموزعة. وقال الظاهري: «تسعى البلدية من خلال هذه المبادرات أن تساهم مع المجتمع في تقدير المتميزين ودعمهم بالشكل اللازم، كما تلتزم مع شركائها الاستراتيجيين وفرق العمل بدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية في جميع الجوانب والتي تتكامل بها مع أفراد المجتمع».