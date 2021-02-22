«وفد الداخلية» يناقش مع شرطة عجمان الجاهزية الأمنية

عجمان (وام)

زار وفد من الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية القيادة العامة لشرطة عجمان لمناقشة التوجه الاستراتيجي لمنظومة الجاهزية، وسبل توحيد الجهود والتعاون لتعزيز الاستعداد والدعم الأمني بالوزارة.

والتقى الوفد برئاسة العميد ركن دكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية، العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، بحضور العقيد جمعة سالم الزعابي مدير إدارة العمليات، وأعضاء فريق عمل منظومة الجاهزية والاستعداد بوزارة الداخلية.

وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالتوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والتي تعزز ضمان الجاهزية والاستعداد والدعم الأمني، واستعرضوا مجموعة من النظم الاستراتيجية التي تحقق الجودة والريادة في مجال الجاهزية والاستعداد، وتعزز سرعة الاستجابة.