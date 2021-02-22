عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية شمال مقدونيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي بويار عثماني وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية شمال مقدونيا والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحثا جهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وأهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان وصول لقاح ضد المرض إلى الدول كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي بويار عثماني أهمية تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بويار عثماني..مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية شمال مقدونيا في العديد من المجالات.

من جانبه أعرب معالي بويار عثماني عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة..مشيداً بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لجمهورية شمال مقدونيا لمساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد - 19».

وعقب اللقاء تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي بويار عثماني وزير خارجية جمهورية شمال مقدونيا مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية واتفاقية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

حضر اللقاء سعادة محمد سيف الشحي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة عبدالقادر ميميدي سفير جمهورية شمال مقدونيا لدى الدولة.



