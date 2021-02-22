منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء الأوكراني

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم، معالي أوليغ أوروسكي نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية أوكرانيا وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي يقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحث سموه مع معالي أوليغ أوروسكي سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.