منصور بن زايد يستقبل قائد القوات الجوية الجزائرية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم، سعادة اللواء محمود لعرابة قائد القوات الجوية الجزائرية، وسعادة العميد مراد قريوع رئيس أركان القوات البحرية الجزائرية، على هامش «معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021» الذي يقام حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية الجزائر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وسعادة العميد مراد قريوع رئيس أركان القوات البحرية الجزائرية.



