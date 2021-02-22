منصور بن زايد يستقبل سفير سلطنة عُمان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الاثنين، أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة، وذلك على هامش «معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021» الذي يقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة في مختلف المجالات والقطاعات، لما فيه مصلحة وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.