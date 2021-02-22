محمد بن زايد يواصل زيارة الأجنحة الوطنية المشاركة في «آيدكس 2021»

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، زيارة عدد من الأجنحة الوطنية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في فعاليات يومه الثاني.

واطلع سموه، خلال الجولة التفقدية، من مسؤولي الشركات الوطنية المتخصصة في المجالات الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية على أهم المشاريع والمعروضات الدفاعية من آليات وتقنيات ونظم متطورة، والتي تعرضها خلال مشاركتها في المعرض. وتبادل سموه معهم الأحاديث بشأن أهم الخطط والبرامج القادمة للصناعات الوطنية، مؤكداً أهمية تعزيز الكوادر الإماراتية المؤهلة بالخبرات والمهارات المتقدمة، والاستفادة من تبادل المعرفة والمعلومات مع الشركات العالمية المتقدمة في الصناعات الدفاعية.

رافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.