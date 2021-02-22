ملك البحرين يستقبل محمد بن زايد وحمدان بن زايد وطحنون بن محمد في مقر إقامته

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، اليوم الاثنين بمقر إقامته في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتبادل جلالة ملك البحرين وسموهم، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات، ومملكة البحرين الشقيقة، داعين الله، عز وجل، أن يديم على البلدين التقدم والازدهار في ظل قيادتيهما الحكيمتين.

من جانبه، عبر جلالة الملك حمد بن عيسى عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، متمنياً لسموهم دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والرفعة والتطور.

وحمّل جلالة ملك البحرين سموهم أطيب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته إلى سموه موفور الصحة والعافية. كما أعرب عن اعتزازه بمتانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى ما يجمعهما من أواصر القربى والأخوة والمصير المشترك والتعاون على جميع المستويات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.