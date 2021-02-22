"الصحة"تطلق حزمة مبادرات معززة لتنافسية الدولة عالمياً

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حزمة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحفيز التفكير الابتكاري نحو استشراف المستقبل في الرعاية الصحية ورفع تنافسية الدولة على مستوى العالم في مجال الابتكار الحكومي وتعزيز ثقافة الإبتكار في العمل المؤسسي.

يأتي ذلك تزامنا مع فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2021" التي انطلقت أمس.

وشكلت استراتيجية الابتكار 2019-2021 - التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "ريادة في الابتكار - نظام صحي بمواصفات عالمية "ضمن أجندتها لمستقبل الرعاية الصحية - مرتكزا أساسيا لأهم مشاريعها الرامية إلى إعادة إبتكار مجمل الخدمات الصحية وتطوير مراكز بحثية وخلق شراكات محلية وعالمية لتحسين الجاهزية لمواجهة الأمراض المستقبلية .. في حين أسهمت جائزة الابتكار للصحة التي أطلقتها الوزارة في عام 2020 في خلق منصة تنافسية إبداعية لأبناء الإمارات في مجال الصحة وإشراك ودمج المجتمع بفئاته كافة في بيئة الابتكار.

كما أطلقت الوزارة برنامج "قادة المستقبل" والذي يضم مشتركين هم من فئة الشباب من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقطاعين العام والخاص ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بهدف تأهيل قيادة شابة قادرة على نقل الوزارة نحو المستقبل.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رئيس لجنة الابتكار بالوزارة إلى أن دولة الإمارات تدخل الخمسية الثانية بعزيمة وثقة وخارطة عمل مستقبلية منبثقة من الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل لتنطلق نحو إمارات 2071 مرتكزة في مساراتها على الإبداع والابتكار في جميع ميادين العمل الحكومي منوها إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحويل الابتكار إلى ثقافة حياة ونهج إداري لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنمية المستدامة بعد تخطيط دقيق وإستراتيجيات عمل واضحة المعالم حيث يجسد شهر الإبتكار حرص الدولة على مواصلة مساعيها بهدف تعزيز مكانتها على الخارطة العالمية للابتكار وفق مسارات استراتيجية الإمارات الوطنية للابتكار.

وأكد أن المشاريع والمبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مدار السنوات السابقة تعكس تطلعات الوزارة في أن تصبح مؤسسة مستدامة قائمة على الإبتكار وفقا لأرقى المستويات العالميةوتأتي في إطار حرصها على تحفيز الإبتكار والبحث والتطوير من خلال دعم الإبتكار والمبتكرين في المجال الصحي والإحتفاء بإنجازاتهم المعززة لجهود الوزارة في تطوير نظام منهجي شامل ومتكامل لإدارة الإبتكار والحوكمة في الخدمات الصحية المقدمة لكافة فئات المجتمع معربا عن ثقته بأن الوزارة ستظل دائما بيئة جاذبة وحاضنة للأفكار والابتكارات تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة باعتبار أن الابتكار هو رأس مال المستقبل المستدام لدولة الإمارات نحو استشراف المستقبل وبناء قدرات وطنية في مجال الابتكار.

وتتضمن الأنشطة التي تعقدها الوزارة هذا العام في شهر الإبتكار فعالية بعنوان "العمل والصحة" والتي تتمحور حول دور العقول الشابة في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مجلة" East Middle Entrepreneur "من خلال جلسة نقاشية يديرها صقر الحميري الرئيس التنفيذي للابتكار بمشاركة متحدثين من جامعة "هارفارد" والدكتور سلطان أحمد الشريف رئيس مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب.

كما تعقد الوزارة بالتعاون مع مجلة" East Middle Entrepreneur "سلسلة نقاشات عبر الويب عن "الصحة والتأثير" تستهدف من خلالها البحث في أوضاع الابتكار الحالية والمستقبلية بغرض الإسهام في تشكيل ملامح مستقبل الرعاية الصحية العالمية والتأثير فيه تحت عنوان "انطلاقا من مشروع الجينوم البشري وصولا إلى الطب الدقيق: رحلة النهوض بصحة الإنسان".

وتنظم الوزارة كذلك فعالية "الهاكاثون" الرقمي للابتكار بالتعاون مع "Entrepreneur ME" و"BOLT "من خلال دعوة جميع المطورين والمصممين والمسوقين والممرضين والأطباء والطلاب والمتخصصين في الرعاية الصحية من داخل الدولة وخارجها ومن هم فوق سن الـ 18عاما للمشاركة في "هاكاثون Future Health 2071 " الأول وخوض التحدي الذي يتحور حول التحديات المستقبلية للرعاية الصحية وهي الذكاء الاصطناعي والطب الشخصي والوصول إلى الرعاية الصحبة باستخدام التكنولوجيا حيث سيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 10000 دولار.

كما تطلق وزارة الصحة ووقاية المجتمع منصة "أفكاري" المخصصة للجمهور ضمن حرصها على إشراك أفراد المجتمع في تطوير القطاع الصحي في الدولة لاستقبال جميع الأفكار الفريدة التي تدعم عملية الابتكار في الصحة من جميع الشركاء والمتعاملين.



