توازن" و"تاليس" يعلنان تأسيس مركز التميز للرادارات

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" وشركة "تاليس الإمارات للتقنيات" عن تأسيس مركز التميز للرادارات في أبوظبي لإنتاج وصيانة أنظمة الرادارات المتقدمة التي تعمل وفق التردد العالي وذلك خلال مشاركتهم في معرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021".

وتشمل اختصاصات مركز التميز تطوير وبناء رادارات تاليس وتقديم خدمات الصيانة والدعم لها، مع التركيز بشكل خاص على رادارات الجيل الجديد التي تقوم على تقنيات متطورة ذات إمكانات وقدرات عالية.وسيساهم نجاح المركز في تعزيز القدرات والمهارات الوطنية في مجالات هندسة أنظمة الرادار وكذلك أنظمة التكامل والتحقق والتأهيل وإدارة المشاريع وإدارة الشركاء.

كما سيشكل المركز - الذي يعد أول مشروع تتولى تاليس الإمارات للتقنيات تنفيذه في الدولة منذ تأسيسها في 2019 - قيمة مضافة لمنظومة الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة من خلال تشجيع مشاركة الشركات المحلية في سلسلة التوريد للقطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين فضلاً عن تعزيز التعاون والشراكة مع المعاهد المتخصصة في أنشطة البحث والتطوير.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن تأسيس مركز التميز للرادارات بالتعاون مع شركة تاليس العالمية يؤكد التزام مجلس التوازن الاقتصادي بالمساهمة في تطوير قطاع القطاعات الدفاعية والأمنية.

وأكد أن المركز يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مجلس التوازن بمجموعة تاليس مما سيتيح لنا إمكانية تطوير التقنيات المتطورة داخل الدولة في مجالات حيوية كهندسة أنظمة الرادار وبسواعد وقدرات محلية.

وأضاف الحوسني بفضل هذه الشراكات، يمكن لـ "توازن" الاستمرار في تطوير القدرات التقنية الحيوية ودعم الكفاءات الوطنية من أجل المساهمة في تعزيز مكتسبات الدولة والحفاظ عليها، متوقعا بدء الانتاج التجاري في منتصف العام 2023.

وكان "مجلس التوازن" قد أعلن عن إنشاء "تاليس الإمارات للتقنيات" خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي" آيدكس 2019" بهدف تطوير الإمكانات والقدرات الهندسية المحلية وتعزيز الشراكات المحلية وفتح آفاق التعاون مع أبرز اللاعبين في قطاع التصنيع.



ويأتي إنشاء مركز التميز للرادارات الذي يعد أول مشروع تتولى "تاليس الإمارات للتقنيات" تنفيذه في دولة الإمارات، تتويجاً للجهود التي تبذلها الشركة لتحفيز النمو في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية من خلال بناء شراكات مع الشركات المحلية، إذ ستعمل "تاليس الإمارات للتقنيات" جنباً إلى جنب مع الشركاء الصناعيين من داخل الدولة من أجل بناء خطوط التطوير والإنتاج المشترك لأنظمة الرادار.

وفي تعليقه عن فرص العمل التي يوفرها المركز للمواطنين في مجالات التطوير التقني، قال برنارد رو، الرئيس التنفيذي لتاليس الإمارات للتقنيات: " تولي شركة "تاليس" أهمية خاصة للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أهم ثروة نملكها، ولذا قمنا بوضع استراتيجية تطوير قائمة على ثلاث ركائز أساسية وهي الصناعة والابتكار والتعليم وذلك بهدف تعزيز منظومة الصناعات التي نشكل جزءًا منها، كما نسعى دوماً إلى توسيع مساهمة "تاليس" في تحقيق رؤية الإمارات وخططها التنموية الاستراتيجية".

وأوضح رو أن تأسيس "تاليس الإمارات للتقنيات" جاء بهدف التركيز على تطوير الأنظمة الحيوية كالرادارات والاتصالات اللاسلكية ومجموعة متنوعة من التقنيات الدفاعية في مجال الطيران والفضاء، ولذا يكتسب تعاوننا مع "توازن" أهمية خاصة حيث تسعى "تاليس" إلى المساهمة بفاعلية في تطوير القدرات السيادية لدولة الإمارات من خلال "تاليس الإمارات للتقنيات" الذي يمثل محركاً رئيساً لتنفيذ استراتيجيتنا في دولة الإمارات.