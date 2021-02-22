سلسلة «شباب أبوظبي» تروي للعالم قصص نجاح ملهمة أبطالها شباب من الإمارات

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي ومجلس أبوظبي للشباب بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام.. سلسلة «شباب أبوظبي»، التي تضم مجموعة من الأفلام القصيرة تحكي إنجازات متميزة لشباب أبوظبي، تألقوا في مجالات مختلفة من تصميم وريادة أعمال وعلوم وفنون وموسيقى وغيرها، أو حققوا أرقاماً قياسية عالمية جديدة، لتكون مصدر إلهام للآخرين للعمل على بلوغ أقصى إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم.

وتتناول كل حلقة من سلسلة «شباب أبوظبي»، التي تروي قصص نجاح ملهمة لشبان وشابات من الإمارات تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً، بعمق الحوافز والدوافع التي تشجع الشباب وتعزز شغفهم بالتميز، كما تقدم نصائح حول سبل التحفيز الذاتي وأسرار النجاح، لتشجيع المشاركة الاجتماعية وتحفيز المزيد من الشباب الإماراتي على السعي لتحقيق التميز.

وستُبث هذه السلسلة، التي تضم مبدئياً أربعة مواسم في كل منها ثماني حلقات، عبر قناة الانستغرام لقصة أبوظبي «Abu Dhabi Story» وعلى قناة أبوظبي وقناة الإمارات وموقع شركة أبوظبي للإعلام، بدءاً من اليوم الموافق 22 فبراير.

وقالت مريم عيد المهيري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: «لقد أثبت شباب الإمارات أن طموحاتهم لا حدود لها، ونحن نسعى لإبراز قصص نجاحهم الملهمة للعالم لتحفيز المزيد من شباب أبوظبي على بلوغ آمالهم وطموحاتهم، ستوثق هذه السلسلة من الفيديوهات نجاحات شبابنا خلال السنوات المقبلة، وكلنا أمل في أن يفيد ذلك في إلهام الأجيال القادمة للسعي لتحقيق الأفضل في مجالات شغفهم مهما كانت».

ومن الشخصيات التي تدور حولها حلقات الموسم الأول من السلسلة أماني الحوسني، أول مهندسة نووية في دولة الإمارات، وسيف الرميثي، رجل الأعمال الذي نجح في تأسيس أكثر من 30 شركة، وفرح القيسية التي أسست منصة «تلعثم» لدعم من يعانون التأتأة واضطراب النطق في دولة الإمارات.

من جانبه، قال عبد الرحيم البطيح النعيمي، المدير العام بالإنابة لأبوظبي للإعلام: «ملتزمون بدعم المبادرات الوطنية التي ترمي إلى تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من بلوغ التميز، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة واستراتيجية دولة الإمارات التي تركز على تمكين الشباب المواطن».

وأضاف أن سلسلة «شباب أبوظبي» تأتي ضمن برامج تلفزيون أبوظبي التي تركز على المجتمع، وتهدف إلى تحفيز شبابنا على تطوير مهاراتهم ومواهبهم، وتتماشى مع استراتيجيتنا لتقديم محتوى مبتكر يركز على الجمهور مع تحسين وتوسيع نطاق العرض على الوسائل الرقمية».

من جهتها، قالت مريم عبدالله المحياس، رئيسة مجلس أبوظبي للشباب، إن إطلاق مبادرة «شباب أبوظبي» يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالاستثمار بتنمية قدرات الشباب وتمكينهم وتشجيعهم على السعي نحو التميز والنجاح ومواصلة العطاء والتفاني في خدمة الوطن.

وأضافت أن «سلسلة «شباب أبوظبي» تتيح فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح المميز لشباب الإمارات وتحفيزهم على تطوير القدرات والمواهب وتعزيز المشاركة الاجتماعية، ونسعى للمساهمة في الوصول إلى شرائح واسعة لمساعدتهم على صقل مهاراتهم واستثمار طاقاتهم في الاتجاه الصحيح.

بدورها، أكدت عائشة يوسف آل علي، عضو مجلس أبوظبي للشباب مديرة مبادرة «شباب أبوظبي»، أن رؤية القيادة الحكيمة ودعمها الكبير للشباب هو المحفز الأكبر لهم لتطوير مواهبهم ومهاراتهم ومواصلة العطاء والتفاني في خدمة الوطن.



