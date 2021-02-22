الشركات الوطنية الإماراتية.. حضور بارز في "آيدكس 2021 "

تسجل الشركات الوطنية الإماراتية حضورا بارزا خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021 " حيث تستعرض أحدث المنتجات والمعدات والابتكارات في مجال الدفاع والأمن باستخدام التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المتقدمة.

وتشكل الابتكارات الوطنية المشاركة في معرض آيدكس 2021 علامة فارقة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بمعايير عالمية تعزز قدرتها على منافسة مثيلتها من كبريات الشركات الإقليمية والعالمية وتعكس ريادة الصناعات الدفاعية الإماراتية.

وقال خالد الزعابي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في نمر للسيارات التابعة لشركة "ايدج" إن الشركة تستعرض الجيل الثاني من آليات "عجبان 44 x" و"حفيت 66 x" واللذين تم تطويرهما خلال العام 2020 ويمتعان بقدرات فائقة من حيث الحمولة التي وصلت إلى الضعف والحماية والتدريع إضافة إلى عدد الركاب الذي وصل في آليه عجبان إلى 5 ركاب وآلية حفيت إلى 10 ركاب.

وأشار إلى أن مرونة تصميم الآليات يراعي الاستخدامات المختلفة سواء حاملة جنود وإسعاف واستطلاع وقيادة وسيطرة وآلية قتالية بما يلبي تطلعات المستخدم المحلي والإقليمي والعالمي.

وبدوره قال حمد سالم العامري الرئيس التنفيذي لشركة كركال الدولية المتخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة إن كركال تغطي احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة الخفيفة والمتمثلة في المسدسات والبنادق المدمجة الرشاشة والبنادق الهجومية وأسلحة القناصة.

وأضاف أن كركال الدولية تمتلك القدرة على تصنيع جميع الفئات من الأسلحة الخفيفة بعيارات مختلفة وكذلك بأطوال ومواصفات مختلفة بحسب رغبة المستخدم .. مشيرا إلى أن منتجات شركة كركال صنعت خصيصا للتعامل مع التضاريس المختلفة في الشرق الأوسط والتي لاقت استحسانا كبيرا من المستخدمين في المنطقة والأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المنافسة العالمية في هذا المجال تعتمد على الجودة والتكلفة حيث استطعنا الموازنة بينهما وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا في عمليات التصنيع بما يقلل التكلفة في ظل مواصل عمليات البحث والتطوير بالتعاون مع الشركاء والمستخدمين.

من جهته قال أحمد المزروعي خبير الصناعات الدفاعية والأمنية إن المنتجات والمعدات المبتكرة التي يستعرضها مركز أحمد المزروعي للابتكار في معرض "آيدكس 2021" تعتمد على أحدث التكنولوجيا والتقنيات المتطورة والتي تراعي في تصنيعها التضاريس المختلفة لا سيما في دولة الإمارات.

واستعرض المزروعي خلال حديثه أبرز المعدات والآليات منها آلية استطلاع خفيفة ومتطورة تم تصميمها وفق متطلبات القوات المسلحة تتميز بسرعة انتقالها من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومجهزة للقيادة الليلية و تزويدها بأنواع مختلفة من الأسلحة إضافة إلى المشاركة بغرفة حراسة مصفحة من المستوى الثاني تستطيع التعامل مع مختلف الأهداف بزاوية 360 درجة من مسافة أكثر من 4 كيلو مترات كما يمكنها تغطية هذا المحيط بالكاميرات وبالحماية اللازمة عن طريق الغازات السامة.

وأضاف أنه تم تصميم غرفة الحراسة لتواكب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة "كورونا" والتي تحقق حماية كاملة ومغلقة حيث تم تصميمها للتصدي للغازات السامة من مسافة بعيدة تبدأ من كيلو متر إلى 4 كيلومترات.

وأشار إلى أن مركز المزروعي للابتكار يشارك بنظام محاكاة متخصص للتدريب الافتراضي والذي يتيح تدريب الجنود على التعامل مع الأهداف والمخاطر المحيطة كما في الواقع مع اختلاف التضاريس لا سيما البرية والبحرية إضافة إلى المشاركة بمنظومة نيران ذات التحكم عن بعد لمسافة تصل إلى كيلو مترين والتي يمكنها استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة وتستطيع التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة والتي تصميمها وبرمجتها في دولة الإمارات.

من جهته قال سيف علي الدهباشي الرئيس التشغيلي للعمليات في شركة الطيف إن الشركة تعمل لضمان جاهزية آليات القوات المسلحة من خلال الصيانة وعمرة الآليات المدولبة والمجنزرة للقوات البرية إضافة إلى إدارة المستودعات لتزويد المشاغل بقطع الغيار.

وأضاف أن شركة الطيف تعمل على تدريب الفنيين للخطوط الأولى والثانية والثالثة لسلاح الصيانة العامة في صيانة وعمرة الآليات ومعدات القوات المسلحة حيث ترمم الشركة الآليات والمعدات إضافة إلى تطوير وتحديث الآليات حسب احتياجات المستخدم النهائي.

الجدير بالذكر أن أكثر من 144 شركة وطنية تشارك في فعاليات معرضي "آيدكس" و" ونافدكس" 2021 لتمثل 16 % من إجمالي الشركات المشاركة في الحدث.



