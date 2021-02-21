محمد بن زايد: قادرون على استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف

أبوظبي (الاتحاد ووام)

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، انطلقت أمس، الدورة الـ 15 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2021 اللذين يستمران خمسة أيام، حتى 25 فبراير، ليكون أكبر حدث دولي يدشن مرحلة التعافي من كوفيد - 19.

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الفعاليات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

إلى ذلك، تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021».

واطلع سموه، خلال الجولة التفقدية، على أحدث ابتكارات الشركات والدول، وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها.

وقال سموه بهذه المناسبة: «إن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أصبح أحد أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها، ويتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض في موعده وحجم المشاركات فيه، يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها باستضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.

وأضاف سموه أن المعرض يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول، مؤكداً أن صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، والعديد من دول العالم.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة، على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية، وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع، كما تبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية المشاركة في معرض «آيدكس»، ودوره في دعم المبادرات والشراكات التي تعقد خلاله.

وأعرب سموه عن تمنياته النجاح والتوفيق لجميع العارضين والمشاركين في «آيدكس 2021» والزائرين للمعرض.

رافق سموه خلال جولته في المعرض، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.