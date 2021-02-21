البواردي يلتقي عدداً من ضيوف «آيدكس»

أبوظبي(وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، أمس، كلاً على حدة، الفريق الركن عبدالله بن حسين النعيمي وزير شؤون الدفاع البحريني، ومعالي دنيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومعالي هاكوب أرشكيان وزير صناعة التكنولوجيا العالية الأرميني، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة، والوفود المرافقة. ورحب معاليه بالضيوف وتبادل معهم الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الإمارات وبلدانهم، وأهمية إقامة معرض «آيدكس» رغم كل التحديات التي يشهدها العالم، ودوره في بناء القدرات ودعم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية. وأشاد الضيوف بمعرض آيدكس هذا العام وبالمستوى العالي الذي يتميز به عاماً بعد عام، كونه يمثل منصة عالمية للمتخصصين، كما أبدوا إعجابهم بالتنظيم وحجم المعروضات التي تضمنها المعرض. جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدان الضيوف وسبل تعزيزها، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.