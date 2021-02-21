«ساب» و «توازن» توقعان مجموعة من الاتفاقيات

وقعت شركة ساب مجموعة من الاتفاقيات مع مجلس التوازن الاقتصادي وتوازن للتكنولوجيا والابتكار في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2021 بأبوظبي.

وتتضمن الاتفاقيات مباشرة ساب في عمليات البحث والتطوير في مجال أنظمة الاستشعار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مشاركتها في برنامج توازن لاستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية (SEEDS ).

حضر مراسم توقيع الاتفاقيات في جناح توازن كل من مايكل جوهانسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ساب، وآنا كارين روزن، المدير العام لشركة «ساب المحدودة» في الإمارات، وطارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي.

وقالت آنا كارين روزن «تمثل عمليات البحث والتطوير محور استراتيجيتنا للنمو في الإمارات منذ افتتاحنا لمركز الإنتاج والتصنيع في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي في عام 2018، ويسعدنا تزويد الإمارات والأسواق العالمية بأنظمة الاستشعار التي يمكن الاستفادة منها في المجالات المدنية والعسكرية على حد سواء». وقال طارق الحوسني: «سنواصل مع ساب جهودنا الحثيثة لتطوير وتنمية القدرات الإماراتية وتعزيز الكفاءات والمهارات المحلية. كما يسعدنا مشاركة ساب المتزايدة والفعّالة في برامجنا المتعددة».