التنمية الأسرية بالشارقة تطلق برنامجاًً تدريبياًً

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة مؤخراً وبالتعاون مع جامعة الشارقة فرع الذيد، برنامجاً تدريبياً بعنوان «الفراسة علم تحليل الشخصية»، استهدف طلبة الجامعة والكادر الوظيفي والأكاديمي.

وشهد البرنامج الذي يأتي في إطار انطلاق فعاليات «حملة الوطن أسرة» لعام 2021، وضمن محورها الأول تمكين الشخصية الإنسانية، مشاركة نحو 220 شخصاً.

وتضمن البرنامج الذي قدمه محمد الشاعر مستشار في إدارة التنمية الأسرية وباحث في أنماط الشخصيات والسلوكيات من خلال لغة الجسد المتقدمة والفراسة، عدد من المحاور بدءاً بمقدمة عن علم الفراسة، كما تضمن عرض مجموعة من صور الأشخاص، وتحليل شخصياتهم بالاعتماد على قراءات بالوجه.

الجدير بالذكر أن إدارة مراكز التنمية الأسرية عززت 11 شراكة استراتيجية لحملة «الوطن أسرة»، وفعلت الدور الإيجابي للتواصل والتعاون مع المؤسسات من خلال الحملة، حيث بلغ إجمالي الجهات المتعاونة والداعمة للتنمية الأسرية قرابة 66 جهة داعمة.