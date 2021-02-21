سفير الدولة ووزير البنية التحتية البرازيلي يبحثان تعزيز التعاون

برازيليا (وام)

بحث صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية ومعالي تارسيسيو جوميز فرايتاس وزير البنية التحتية البرازيلي سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والاستثمارات، ومشاركة البرازيل في «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية، والتي وصلت إلى الشراكة الاستراتيجية. وقال إن العلاقات الإماراتية - البرازيلية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، فمنذ إعلان توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في أكتوبر 2019، انتقلت العلاقات الثنائية إلى مستوى آخر من التكامل أسس لمرحلة جديدة بين الدولتين، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون فرصة لعرض الإنجازات البرازيلية في المجالات كافة، خاصة في قطاع البنية التحتية.