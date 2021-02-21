مريم المهيري: التكنولوجيا لضمان استدامة الغذاء والماء

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، أن القيادة الرشيدة رسخت الابتكار في كل المجالات من أجل استشراف المستقبل واستكشاف فرص أفضل للأجيال القادمة في دولة الإمارات.

وقالت معاليها بمناسبة انطلاق «أسبوع الإمارات للابتكار»: «تحول الابتكار في الإمارات إلى أسلوب عمل ونهج حياة، وركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الدولة في كل القطاعات. يحمل الابتكار العديد من الأدوات المرنة التي تمكنا من إيجاد حلول غير تقليدية لتحدياتنا كافة».

وأضافت معاليها: «يمثل الابتكار محوراً مهماً لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في الدولة انطلاقاً من العديد من التحديات التي يواجهها هذا الملف الحيوي، وهو ما يتطلب العمل وفق آلية فريدة لتوظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة توفير الغذاء والماء لأفراد المجتمع في كل الأوقات. نؤمن بأهمية الابتكار في تحسين حياتنا في الإمارات، ونحن نعمل على تعزيزه في كل أعمالنا ومبادراتنا من أجل المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة».