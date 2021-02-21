«الأوقاف» تدشن مشاريعها الابتكارية

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أولى فعاليات الابتكار التي تنظمها «الهيئة» على مدار أيام «أسبوع الإمارات تبتكر» عبر التقنية الافتراضية المرئية. وحث الكعبي العاملين في «الهيئة» على اتباع أفضل الأساليب والممارسات في العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار، وإشاعة روح الإبداع والريادة، وقراءة المستقبل بأفق واسع وأفكار طموحة. ودشنت «الهيئة» جائزة القرآن الكريم الافتراضية التي تتيح المجال لكل شرائح المجتمع للمشاركة فيها. كما سيتم إطلاق العديد من المبادرات الابتكارية في مجال التجويد والوسائل التعليمية المساعدة على حفظ القرآن الكريم ومهارات نطقه وتلاوته في مراكز الشيخ زايد لتحفيظ القرآن الكريم، مع إفراد عناية خاصة لأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، إضافة إلى العديد من الابتكارات الذكية.