سعيد الطاير : الابتكار ممارسة حكومية يومية

دبي ( الاتحاد )

افتتح معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات «أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار» الذي تنظمه الهيئة ضمن مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021».

واطلع معاليه على الابتكارات المعروضة في خيمة الابتكار في مركز «الهيئة» الرئيسي، حيث تستعرض مختلف قطاعات «الهيئة» ما يزيد على 30 مشروعاً جديداً مبتكراً.

وأكد معاليه التزام «الهيئة» بترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وجعله ممارسة يومية في عمل الحكومة وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير نماذج عمل مستقبلية مبتكرة وحلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة بما يعزز دور دبي كمركز ريادي لصناعة المستقبل وجعلها منصة لاختبار الحلول والتقنيات الإحلالية.