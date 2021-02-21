فعاليات افتراضية في «بلدية دبي»

دبي ( الاتحاد)

أكد المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي حرص الدائرة على المشاركة في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» التي تعد محفلاً لتجسيد وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق السعادة وأعلى مستويات رفاعية العيش لأفراد المجتمع من خلال جعل الابتكار أسلوب عمل وبصمة للتطوير الحكومي ورافداً أساسياً للتنمية والاستدامة.

وقال إن مشاركة بلدية دبي تأتي هذا العام من خلال باقة من الفعاليات التي يتم تنظيمها افتراضياً باستخدام الوسائل التقنية الحديثة حفاظاً على سلامة الجميع ومن أبرز فعاليات البلدية هذا العام إقامة الحفل السنوي -افتراضياً- لتكريم المبدعين تقديراً لمساهمتهم في نظام الاقتراحات المؤسسي بمجموعة من الأفكار الإبداعية.