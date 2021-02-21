«مكتبي معي» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أن البلدية شاركت فعاليات الإمارات تبتكر بغرفة التحكم الافتراضية، وهي عبارة عن قناة افتراضية موحدة لاستخدام كافة البرامج والتطبيقات لبلدية الفجيرة عن بعد من خلال «مكتبي معي».

وأضاف مدير عام البلدية، أن البلدية شكلت فريق عمل لدراسة تعزيز استمرارية الأعمال وسرعة الحصول على تقارير العمل بشكل مباشر لاتخاذ القرارات وإدارة أداء العاملين وإدارة الاجتماعات الداخلية، وتم التواصل مع الفريق الداخلي لتقنية المعلومات لإنشاء قناة افتراضية موحدة لاستخدام كافة البرامج والتطبيقات بذات الكفاءة المحققة خلال فترة العمل الاعتيادية.