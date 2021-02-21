دبي (وام)
وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية المخترعين الإماراتية لتعزيز الشراكة بين الطرفين وتحقيق المزيد من التنسيق في المجالات التقنية للإسعاف.
وستسهم الاتفاقية - التي وقعها خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية تزامنا مع فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار - في دعم وتعزيز الأفكار الابتكارية التي تتطلب الدعم الفني وتوفير التوجيه وكافة التسهيلات والخدمات والمشورة اللازمة للمواهب الإماراتية المواطنة والمخترعين بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال الفعاليات والورش والمختبرات.