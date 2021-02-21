تعاون بين «إسعاف دبي» و«المخترعين»

دبي (وام)

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية المخترعين الإماراتية لتعزيز الشراكة بين الطرفين وتحقيق المزيد من التنسيق في المجالات التقنية للإسعاف.

وستسهم الاتفاقية - التي وقعها خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية تزامنا مع فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار - في دعم وتعزيز الأفكار الابتكارية التي تتطلب الدعم الفني وتوفير التوجيه وكافة التسهيلات والخدمات والمشورة اللازمة للمواهب الإماراتية المواطنة والمخترعين بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال الفعاليات والورش والمختبرات.