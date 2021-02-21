نوف آل علي إماراتية على خط النار

عجمان (الاتحاد)

الإطفائية نوف محمد آل علي، إحدى بطلات العنصر النسائي في الميدان بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، تروي قصتها في مهنة الإطفاء وتحدي الصعاب كجزء من هذه المهنة النبيلة، وتقول: إن حوادث الحرائق تأتي فجأة دون مقدمات صباحاً ومساءً، وأنا وزميلاتي دائماً على أهبة الاستعداد، وعلى مدار الساعة، وندرك أن الوقت والجهد الذي نبذله يُحدث فارقاً كبيراً في حماية الأرواح في المقام الأول والممتلكات ثانياً.

وتصف نوف بدايات عملها في الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بإنها بداية جديدة ومتميزة، وعملت بروح الفريق الواحد للقضاء على التحديات والاستفادة من خبرات زملائها السابقين في إتباع إجراءات السلامة، كما أن شغفها بوظيفة الإطفاء ساعدها على تجاوز التحديات الكبيرة.

وتستذكر في حديثها، قبل انضمامها للعمل في الإطفاء، وكيف كان البعض يحاول أن يصف حجم التحديات التي يواجهها الإطفائي أثناء إخماد النيران، ولكن شغفها بالتحدي، وقناعتها بهذه المهنة النبيلة ودورها الإنساني والمجتمعي، كانا يحفزانها بشكل أكبر إلى الانضمام لهذه المؤسسة الإنسانية في المقام الأول، وبعد مرور 3 أعوام ومشاركتها في مهام مختلفة، وجدت فيها معنى روح الفريق الواحد الذي يعمل دون كلل أو ملل لإخماد حريق، والقضاء على ألسنة اللهب من الانتشار في المحيط المجاور وحماية الأرواح والممتلكات.