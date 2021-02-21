إغلاق صالون نسائي وهايبر ماركت بالشارقة

الشارقة (وام)

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة صالوناً نسائياً وأحد منافذ البيع الكبرى «هايبر ماركت» في الإمارة لعدم التزامهما بتطبيق القرارات الخاصة بالإجراءات والضوابط الوقائية والاحترازية للحد من انتشار «كوفيد- 19».

جاء ذلك خلال الجولات والحملات الرقابية التي تنفذها فرق الرقابة التابعة لإدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة وبالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الإمارة بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة.

وتكثف دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم الصادرة مؤخراً من الدائرة والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال والتزام جميع المنشآت الاقتصادية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت الدائرة أنه تم رصد عدد من التجاوزات لدى المنشآت التي تم إغلاقها، والتي أظهرت عدم التزامها بتنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية كتجاوز السعة الاستيعابية المحددة للمنشأة وعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي.