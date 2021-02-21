شرطة دبي تناقش تطوير «الإنقاذ البحري»

دبي (الاتحاد)

نظمت شرطة دبي بالتعاون مع منظمة الإنقاذ البحري الإسبانية التابعة لوزارة المواصلات في إسبانيا ورشة تدريبية، تستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة أفراد وضباط الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وناقشت الورشة سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وشرطة دبي، وأفضل التجارب والممارسات العالمية في المجال الإنقاذ البحري، إضافة لشرح عن المركز البحري في إسبانيا والمركز البحري في شرطة دبي والقوانين المطبقة وعملية تصنيع القوارب.

حضر الورشة، العقيد أحمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد أحمد عتيق بورقيبة، مدير إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والعقيد محمد عتيق مدير إدارة المراكز في الإدارة العامة للتدريب، والعقيد مروان سنجل مدير مركز دبي لأمن الطيران، والعقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ، وعدد من الضباط، ومن جانب المنظمة وجوليان كومس مدير مركز التدريب، وجرمان ارستاب مدير العمليات، والبرتيو فرناندز مدير الأنظمة، وكفدونجه سواريز مدير التدريب.