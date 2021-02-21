549 ألف معاملة للجمهور في «أبوظبي للسلامة الغذائية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إنجاز 549.364 معاملة للجمهور عبر منظومة الخدمات المقدمة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها، والموزعة على كافة مناطق إمارة أبوظبي، وذلك خلال العام الماضي 2020.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الهيئة عبر التطبيق الذكي والخدمات الإلكترونية نحو 538.096 معاملة بنسبة 98% من إجمالي المعاملات التي تم تنفيذها، وبلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها -عن بُعد- التزاماً بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كوفيد-19 وذلك من خلال التواصل هاتفياً مع موظفي إسعاد المتعاملين 11.268 معاملة، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة للمتعاملين حوالي 549.364 خدمة، وبلغت نسبة الخدمات التي قدمتها الهيئة لمربي الثروة الحيوانية والخدمات الزراعية ما يقارب 96% من إجمالي الخدمات المقدمة للمتعاملين، بينما توزع الباقي على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأعلن الدكتور سالم بن قناص العامري مدير إدارة إسعاد المتعاملين بالإنابة، في الهيئة عن استحداث الهيئة خلال العام الماضي قناة تواصل جديدة لتلقي استفسارات المتعاملين، وذلك من خلال تطبيق واتساب الأعمال، بهدف التواصل الفوري والمباشر معهم، حيث تلقت الهيئة ما يقارب 1180 استفساراً متنوعاً من المتعاملين عبر التطبيق منذ إطلاقه خلال النصف الثاني من العام 2020.

ودعا العامري الجمهور للتواصل مع الهيئة في حال وجود أية معلومات أو شكاوى تتعلق بسلامة الغذاء والثروة الحيوانية والزراعية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.​